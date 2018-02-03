СМИ сообщили, с чем связаны сложности с рассмотрением иска россиян к МОК в швейцарском суде

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Сложности с рассмотрением иска российских спортсменов Татьяны Бородулиной, Дениса Юскова, Павла Кулижникова, Дмитрия Васильева, Александра Логинова и Ирины Старых в гражданском суде Швейцарии связаны с тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) до сих пор не предоставил российской стороне объяснений, почему указанные атлеты не были допущены до зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
СМИ сообщили, с чем связаны сложности с рассмотрением иска россиян к МОК в швейцарском суде
  • Reuters
  • © Fabrizio Bensch

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник со знанием ситуации.

Отмечается, что сейчас рассмотрение иска россиян к МОК приостановлено.

Ранее СМИ сообщили, что гражданский суд Швейцарии не удовлетворил иск Кулижникова, Юскова, Бородулиной, Логинова, Старых и Васильева, имеющих допинговую историю.

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