Сборная России обыграла Италию в матче Кубка легенд по футболу

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Сборная России обыграла команду Италии во втором матче Кубка легенд по футболу, который проходит в Москве, и вышла в финал турнира.
Сборная России обыграла Италию в матче Кубка легенд по футболу
  • Игроки сборной России Олег Корнаухов (слева) и Роман Широков
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Встреча завершилась со счётом 8:5.

В составе победителей дубли оформили Роман Широков, Олег Корнаухов и Сергей Кирьяков. Голами также отметились Алексей Смертин и Роман Павлюченко.

У «скуадры адзурры» дважды отличился Франческо Тотти, по одному мячу забили Марко Кассетти, Кристиан Зенони и Анжело Ди Ливио.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла стартовый матч Кубка легенд по футболу.

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