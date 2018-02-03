Сборная России обыграла Италию в матче Кубка легенд по футболу

Сборная России обыграла команду Италии во втором матче Кубка легенд по футболу, который проходит в Москве, и вышла в финал турнира.

Игроки сборной России Олег Корнаухов (слева) и Роман Широков

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Встреча завершилась со счётом 8:5. В составе победителей дубли оформили Роман Широков, Олег Корнаухов и Сергей Кирьяков. Голами также отметились Алексей Смертин и Роман Павлюченко. У «скуадры адзурры» дважды отличился Франческо Тотти, по одному мячу забили Марко Кассетти, Кристиан Зенони и Анжело Ди Ливио. Ранее сообщалось, что сборная России выиграла стартовый матч Кубка легенд по футболу.