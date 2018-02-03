Сборная России выиграла стартовый матч Кубка легенд по футболу

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В первом матче Кубка легенд по футболу, который проходит в Москве, сборная России, составленная из игроков старше 35 лет, обыграла команду звёзд со счётом 7:5.

Дублями в составе победителей отметились Олег Корнаухов и Роман Широков, ещё по мячу себе в актив записали Роман Павлюченко, Сергей Кирьяков и Дмитрий Аленичев.

В следующем поединке в рамках Кубка легенд российская сборная встретится с командой Италии.

Ранее сообщалось, что легендарный итальянский футболист Франческо Тотти примет участие в Кубке легенд.

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