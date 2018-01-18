Тотти сыграет на Кубке легенд — 2018 в Москве

Знаменитый итальянский футболист Франческо Тотти, на протяжении 25 лет выступавший за «Рому», сыграет на Кубке легенд 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

«Легендарный футболист «Ромы» и чемпион мира, ставший для всех настоящим символом Вечного города и образцом преданности своему клубу, сыграет на нашем турнире в составе сборной Италии. Франческо впервые прилетит в Россию после своего ухода из футбола. Его приезд — историческое событие в жизни нашего проекта», — заявил генеральный менеджер Кубка легенд Тамерлан Куриев.

Кубок легенд — 2018 пройдёт на Малой спортивной арене «Лужники» 3 и 4 февраля.

Ранее сообщалось, что Тотти выступил в цирке и сломал качели.