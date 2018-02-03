СМИ: «Тоттенхэм» согласился продать Кейна в «Реал»
Лондонский «Тоттенхэм» согласился на продажу форварда Гарри Кейна в мадридский «Реал».
- Гарри Кейн
- globallookpress.com
- © COLORSPORT/DANIEL BEARHAM
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что стоимость трансфера составит €200 млн.
Президент английского клуба Дэниел Леви выступил с требованием, что переговоры между сторонами должны пройти без участия футболиста.
Ранее сообщалось, что «Реал» повысит зарплату Роналду.
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