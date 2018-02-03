СМИ: «Тоттенхэм» согласился продать Кейна в «Реал»

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Лондонский «Тоттенхэм» согласился на продажу форварда Гарри Кейна в мадридский «Реал».
СМИ: «Тоттенхэм» согласился продать Кейна в «Реал»
  • Гарри Кейн
  • globallookpress.com
  • © COLORSPORT/DANIEL BEARHAM

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что стоимость трансфера составит €200 млн.

Президент английского клуба Дэниел Леви выступил с требованием, что переговоры между сторонами должны пройти без участия футболиста.

Ранее сообщалось, что «Реал» повысит зарплату Роналду.

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