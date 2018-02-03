Россиянка Загоруйко выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU в Италии

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Россиянка Анастасия Загоруйко стала победительницей в гонке преследования на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянском городе Валь-Мартелло.
Россиянка Загоруйко выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU в Италии
  • Анастасия Загоруйко (справа)
  • globallookpress.com
  • © Rok Rakun

На дистанции 10 км Загоруйко показала результат 33 минуты 20,8 секунды.

Второе место, отстав от россиянки на 8,7 секунды, заняла представительница Франции Хлоя Шевалье. На третьей позиции расположилась немка Каролин Хорхлер.

Ранее сообщалось, что россиянка Сливко выиграла спринт на этапе Кубка IBU по биатлону.

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