Россиянка Загоруйко выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU в Италии

Россиянка Анастасия Загоруйко стала победительницей в гонке преследования на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянском городе Валь-Мартелло.

Анастасия Загоруйко (справа)

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