Мутко: нужно сделать всё, чтобы оправданные в CAS атлеты смогли выступить на Олимпиаде-2018

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Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что страна делает всё возможное, чтобы оправданные в Спортивном арбитражном суде (CAS) российские спортсмены смогли выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Мутко: нужно сделать всё, чтобы оправданные в CAS атлеты смогли выступить на Олимпиаде-2018
  • Виталий Мутко
  • Reuters

«Мы и не сомневались в чистоте наших спортсменов — теперь нужно сделать всё, чтобы оправданные в CAS атлеты могли выступить на Олимпиаде. Эта работа делается, сроки сжатые. Следующие шаги обязательно будут», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Также Мутко выразил надежду, что данный вопрос будет решаться в дискуссии с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Если это будут постоянные ультиматумы и непризнания, то это будет другой разговор. Эмоции нужно оставить в стороне и говорить на правовой основе, поскольку нарушается главный принцип — не наказывать без вины», — добавил он.

Ранее в МОК выразили сомнения в успешности решения допустить российских спортсменов до Олимпиады-2018.

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