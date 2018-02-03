Мутко: нужно сделать всё, чтобы оправданные в CAS атлеты смогли выступить на Олимпиаде-2018
- Виталий Мутко
- Reuters
«Мы и не сомневались в чистоте наших спортсменов — теперь нужно сделать всё, чтобы оправданные в CAS атлеты могли выступить на Олимпиаде. Эта работа делается, сроки сжатые. Следующие шаги обязательно будут», — цитирует вице-премьера ТАСС.
Также Мутко выразил надежду, что данный вопрос будет решаться в дискуссии с Международным олимпийским комитетом (МОК).
«Если это будут постоянные ультиматумы и непризнания, то это будет другой разговор. Эмоции нужно оставить в стороне и говорить на правовой основе, поскольку нарушается главный принцип — не наказывать без вины», — добавил он.
Ранее в МОК выразили сомнения в успешности решения допустить российских спортсменов до Олимпиады-2018.