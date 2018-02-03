Шкуренёв получил разрешение от IAAF выступать на международных соревнованиях

Россиянин Илья Шкуренёв получил разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях.

Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Отмечается, что Шкуренёв будет выступать в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Лысенко и Ласицкене номинированы на звание лучших легкоатлетов Европы в январе.