Шкуренёв получил разрешение от IAAF выступать на международных соревнованиях

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Россиянин Илья Шкуренёв получил разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях.
Шкуренёв получил разрешение от IAAF выступать на международных соревнованиях
  • Илья Шкуренёв
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Отмечается, что Шкуренёв будет выступать в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Лысенко и Ласицкене номинированы на звание лучших легкоатлетов Европы в январе.

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