Шкуренёв получил разрешение от IAAF выступать на международных соревнованиях
Россиянин Илья Шкуренёв получил разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях.
- Илья Шкуренёв
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
Отмечается, что Шкуренёв будет выступать в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что Лысенко и Ласицкене номинированы на звание лучших легкоатлетов Европы в январе.
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