Сборная России вышла в финал ЧМ по хоккею с мячом

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Сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в Хабаровске.

В полуфинале россияне разгромили команду Финляндии со счётом 8:2.

Соперниками хозяев турнира по решающей встрече станут победители пары Швеция — Казахстан.

Финал пройдёт 4 февраля и начнётся в 09:00 мск. 

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Германию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею с мячом.

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