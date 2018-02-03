Сборная России вышла в финал ЧМ по хоккею с мячом
Сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в Хабаровске.
В полуфинале россияне разгромили команду Финляндии со счётом 8:2.
Соперниками хозяев турнира по решающей встрече станут победители пары Швеция — Казахстан.
Финал пройдёт 4 февраля и начнётся в 09:00 мск.
Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Германию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею с мячом.
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