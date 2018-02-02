Сборная России разгромила Германию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею с мячом

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Сборная России по хоккею с мячом крупно обыграла команду Германии и вышла в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Хабаровске.

В последней встрече четвертьфинала россияне разгромили немцев со счётом 26:1.

Их соперником за выход в решающую стадию будет Финляндия.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции стала третьим полуфиналистом ЧМ по хоккею с мячом.

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