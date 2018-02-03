Малкин признан первой звездой игрового дня НХЛ
- Евгений Малкин
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Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз», оформивший дубль и сделавший две результативные передачи в матче с «Вашингтоном», признан первой звездой дня.
Вторым лучшим хоккеистом стал форвард «Детройт Ред Уингз» Даррен Хельм, набравший три очка во встрече с «Каролина Харрикейнз».
Третьей звездой назвали нападающего «Питтсбурга» Фила Кессела, который также набрал три очка.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ, Малкин и Овечкин забросили по две шайбы.