Малкин признан первой звездой игрового дня НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала лучших игроков прошедшего игрового дня.

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз», оформивший дубль и сделавший две результативные передачи в матче с «Вашингтоном», признан первой звездой дня.

Вторым лучшим хоккеистом стал форвард «Детройт Ред Уингз» Даррен Хельм, набравший три очка во встрече с «Каролина Харрикейнз».

Третьей звездой назвали нападающего «Питтсбурга» Фила Кессела, который также набрал три очка.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ, Малкин и Овечкин забросили по две шайбы.