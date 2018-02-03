Председатель Генассамблеи ООН Лайчак примет участие в эстафете олимпийского огня

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Председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак примет участие в эстафете олимпийского огня зимних Олимпийских игр 2018 года.

«9 февраля председатель прибудет в Пхёнчхан на зимние Олимпийские игры. Он примет участие в эстафете олимпийского огня в качестве факелоносца, посетит церемонию открытия и получит награду от американского Фонда олимпийского перемирия», — приводит ТАСС слова официального представителя Лайчака Брендена Вармы.

Эстафета олимпийского огня стартовала 1 ноября. Зимняя Олимпиада 2018 года пройдёт в южнокорейском городе Пхёнчхан с 9 по 25 февраля.

Ранее сообщалось, что представитель Олимпийского комитета России принял участие в эстафете олимпийского огня.

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