Председатель Генассамблеи ООН Лайчак примет участие в эстафете олимпийского огня
«9 февраля председатель прибудет в Пхёнчхан на зимние Олимпийские игры. Он примет участие в эстафете олимпийского огня в качестве факелоносца, посетит церемонию открытия и получит награду от американского Фонда олимпийского перемирия», — приводит ТАСС слова официального представителя Лайчака Брендена Вармы.
Эстафета олимпийского огня стартовала 1 ноября. Зимняя Олимпиада 2018 года пройдёт в южнокорейском городе Пхёнчхан с 9 по 25 февраля.
Ранее сообщалось, что представитель Олимпийского комитета России принял участие в эстафете олимпийского огня.