Председатель Генассамблеи ООН Лайчак примет участие в эстафете олимпийского огня

Председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак примет участие в эстафете олимпийского огня зимних Олимпийских игр 2018 года.

«9 февраля председатель прибудет в Пхёнчхан на зимние Олимпийские игры. Он примет участие в эстафете олимпийского огня в качестве факелоносца, посетит церемонию открытия и получит награду от американского Фонда олимпийского перемирия», — приводит ТАСС слова официального представителя Лайчака Брендена Вармы.

Эстафета олимпийского огня стартовала 1 ноября. Зимняя Олимпиада 2018 года пройдёт в южнокорейском городе Пхёнчхан с 9 по 25 февраля.

Ранее сообщалось, что представитель Олимпийского комитета России принял участие в эстафете олимпийского огня.