Йоханнес Бё надеется, что чистые российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду
«CAS — высший судебный орган в спорте, и когда он принимает решение, то с ним нужно считаться. Думаю, что эта история слишком затянулась. Несмотря на решение CAS, последнее слово останется за Международным олимпийским комитетом. Но надеюсь, что чистые российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду», — приводит слова Бё NRK.
Как ранее заявил глава комиссии МОК Денис Освальд, решение СAS не означает, что оправданных спортсменов допустят к Играм-2018.