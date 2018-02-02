Йоханнес Бё надеется, что чистые российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду

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Трёхкратный чемпион мира по биатлону норвежец Йоханнес Бё выразил надежду, что чистые российские спортсмены, которых оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS), смогут принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года.

«CAS — высший судебный орган в спорте, и когда он принимает решение, то с ним нужно считаться. Думаю, что эта история слишком затянулась. Несмотря на решение CAS, последнее слово останется за Международным олимпийским комитетом. Но надеюсь, что чистые российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду», — приводит слова Бё NRK.

Как ранее заявил глава комиссии МОК Денис Освальд, решение СAS не означает, что оправданных спортсменов допустят к Играм-2018.

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