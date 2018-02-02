Йоханнес Бё надеется, что чистые российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду

Трёхкратный чемпион мира по биатлону норвежец Йоханнес Бё выразил надежду, что чистые российские спортсмены, которых оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS), смогут принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года.

«CAS — высший судебный орган в спорте, и когда он принимает решение, то с ним нужно считаться. Думаю, что эта история слишком затянулась. Несмотря на решение CAS, последнее слово останется за Международным олимпийским комитетом. Но надеюсь, что чистые российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду», — приводит слова Бё NRK.

Как ранее заявил глава комиссии МОК Денис Освальд, решение СAS не означает, что оправданных спортсменов допустят к Играм-2018.