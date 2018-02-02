Лебедев хочет сразиться с победителем Всемирной боксёрской суперсерии

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Известный российский боксёр Денис Лебедев рассказал о своих планах на будущее и заявил, что планирует встретиться с победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
Лебедев хочет сразиться с победителем Всемирной боксёрской суперсерии
  • Денис Лебедев
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Жду окончания суперсерии с большим интересом. Надеюсь, удастся сразиться с чемпионом, ведь я не смог принять участие в жеребьёвке турнира, потому что у меня была серьёзно больна мама. Сейчас её уже нет с нами. Теперь я готов сразиться с сильнейшим», — отметил Лебедев в интервью RT.

Также спортсмен рассказал, чем занимается в последнее время в отсутствие боксёрских поединков.

«На сегодняшний день для меня на первом месте стоит семья. У меня родился сын. К тому же я активно занимаюсь политической деятельностью, являясь депутатом Чеховского района. Пытаюсь на этом посту принести пользу обществу не только в спорте, но и в жизни. Не могу же я боксировать вечно. Но речи о завершении карьеры пока не идёт», — добавил чемпион мира. 

Ранее Лебедев поделился ожиданиями от полуфинального боя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе между Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом. 

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