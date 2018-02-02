Лебедев поделился ожиданиями от боя Гассиев — Дортикос

Известный российский боксёр Денис Лебедев поделился ожиданиями от полуфинального боя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе. За выход в решающий поединок сразятся россиянин Мурат Гассиев и кубинец Юниер Дортикос.

«Ради таких боёв и существует бокс. На ринге встретятся два очень сильных оппонента. Естественно, мы все будем поддерживать Гассиева. Чья тактика окажется вернее, тот и одержит победу», — заявил Лебедев в интервью RT.

По мнению чемпиона мира, Гассиеву важно не позволять сопернику наносить точные удары.

«Физически они оба сильны, но Мурат, на мой взгляд, более обучен. Если он включит всю свою технику, нырки, уклоны и передвижения, заставит Дортикоса промахиваться, у того возникнут проблемы. Главное, чтобы Юниер не обрёл так называемую уверенность в попадании, потому что если кубинец начнёт попадать, то пойдёт развивать свой успех. Если же Дортикос будет кулаками «резать воздух», бой у Гассиева в кармане», — добавил Лебедев.

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