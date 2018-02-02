Поветкин: со стороны Уайлдера было слишком много грязи

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Российский боксёр Александр Поветкин выразил сожаление по поводу поединка с Деонтеем Уайлдером, который не состоялся из-за положительного допинг-теста россиянина.

«Очень бы хотелось провести бой с Уайлдером. С его стороны было слишком много грязи. Вся эта ситуация с допингом была непонятной. Думаю, в следующий раз нужно направлять пробы сразу в несколько лабораторий», — сказал Поветкин в интервью RT.

Ранее глава WBC заявил, что хотел бы увидеть бой между россиянином Поветкиным и американцем Уайлдером.

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