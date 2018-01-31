Глава WBC заявил, что хотел бы увидеть бой между россиянином Поветкиным и американцем Уайлдером
«Это был бы прекрасный бой. Его все ожидали два года назад, так что всё возможно. Я бы безусловно хотел на него посмотреть», — цитирует Сулеймана РИА Новости.
Изначально бой между Поветкиным и Уайлдером мог состояться в марте 2016 года, но был отменён после того, как россиянин провалил допинг-тест.
Ранее сообщалось, что французский боксёр Жоанн Дюопа заинтересован в проведении боя-реванша с Поветкиным, которому он проиграл нокаутом в декабре 2016 года.