Французский боксёр может провести бой-реванш с Поветкиным
Французский боксёр Жоанн Дюопа может провести бой-реванш с россиянином Александром Поветкиным.
Об этом сообщает World Boxing News со ссылкой на промоутера французского спортсмена Мехди Амера.
Он отметил, что готов организовать бой между Дюопа и Поветкиным во Франции.
Рейтинговый поединок между двумя боксёрами состоялся в декабре 2016 года в Екатеринбурге, Поветкин одержал победу нокаутом.
Ранее промоутер сообщил, когда пройдёт бой между Поветкиным и Джошуа.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.