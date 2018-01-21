Французский боксёр может провести бой-реванш с Поветкиным

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Французский боксёр Жоанн Дюопа может провести бой-реванш с россиянином Александром Поветкиным.

Об этом сообщает World Boxing News со ссылкой на промоутера французского спортсмена Мехди Амера.

Он отметил, что готов организовать бой между Дюопа и Поветкиным во Франции.

Рейтинговый поединок между двумя боксёрами состоялся в декабре 2016 года в Екатеринбурге, Поветкин одержал победу нокаутом.

Ранее промоутер сообщил, когда пройдёт бой между Поветкиным и Джошуа.

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