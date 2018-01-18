Промоутер сообщил, когда пройдёт бой между Поветкиным и Джошуа

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF) британца Энтони Джошуа, рассказал о возможной дате проведения боя с россиянином Александром Поветкиным.

«Вероятно, WBA объявит о проведении боя Джошуа — Поветкин летом, а сам поединок, возможно, пройдёт в декабре», — приводит его слова Sky Sports.

Хирн отметил, что они не поедут в Россию, поэтому промоутеры Поветкина, вероятнее всего, прибудут в Великобританию.

В декабре Александр Поветкин победил румына Кристиана Хаммера и стал официальным претендентом на бой за титул суперчемпиона мира по версии WBA.

Ранее президент Всемирного боксёрского совета (WBC) объяснил, почему не включили Поветкина в рейтинг.