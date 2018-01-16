Президент WBC объяснил, почему не включили Поветкина в рейтинг

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что россиянин Александр Поветкин не был включён в рейтинг из-за технической ошибки организации.

«Это очень нехорошая ошибка, вызванная плохой коммуникацией между WBC и рейтинговым комитетом. Это было следствием праздников и непрочитанных писем. Поветкин будет включён в рейтинг в феврале», — цитирует Сулеймана ТАСС.

Поветкин должен был вернуться в рейтинг в январе, однако его фамилия отсутствовала в списках.

Ранее Александр Поветкин возглавил рейтинг тяжеловесов Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).