Президент WBC объяснил, почему не включили Поветкина в рейтинг

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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что россиянин Александр Поветкин не был включён в рейтинг из-за технической ошибки организации.

«Это очень нехорошая ошибка, вызванная плохой коммуникацией между WBC и рейтинговым комитетом. Это было следствием праздников и непрочитанных писем. Поветкин будет включён в рейтинг в феврале», — цитирует Сулеймана ТАСС.

Поветкин должен был вернуться в рейтинг в январе, однако его фамилия отсутствовала в списках.

Ранее Александр Поветкин возглавил рейтинг тяжеловесов Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

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