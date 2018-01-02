Поветкин возглавил рейтинг тяжеловесов WBA

Короткая ссылка
Российский боксёр Александр Поветкин занял первое место в обновлённом рейтинге тяжеловесов Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

На втором месте расположился пуэрториканец Фрес Окендо, на третьем — представитель США Джаррелл Миллер.

В декабре Поветкин одержал победу над румыном Кристином Хаммером единогласным решением судей за интернациональные титулы Всемирной боксёрской организации (WBO) и WBA.

Ранее сообщалось, что Поветкин выплатил WBC штраф в размере $250 тысяч.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Бокс/ММА
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119