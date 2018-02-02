Дегтярёв поприветствовал движение корейских болельщиков в поддержку российских олимпийцев
«Мы приветствуем поддержку российских спортсменов со стороны хозяев Олимпийских игр — 2018. Выражение солидарности с Россией свидетельствует о понимании мировой общественностью факта применения дискриминационных мер к нашим атлетам», — приводит слова Дегтярёва «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что дружественный акт со стороны Южной Кореи послужит дальнейшему укреплению отношений между странами.
Ранее Журова назвала актом человечности корейское движение болельщиков в поддержку российских спортсменов.