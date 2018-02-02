Дегтярёв поприветствовал движение корейских болельщиков в поддержку российских олимпийцев

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв прокомментировал решение правящей Демократической партии Южной Кореи учредить движение болельщиков, которые будут поддерживать Россию на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Мы приветствуем поддержку российских спортсменов со стороны хозяев Олимпийских игр — 2018. Выражение солидарности с Россией свидетельствует о понимании мировой общественностью факта применения дискриминационных мер к нашим атлетам», — приводит слова Дегтярёва «Спорт-Экспресс». Он отметил, что дружественный акт со стороны Южной Кореи послужит дальнейшему укреплению отношений между странами. Ранее Журова назвала актом человечности корейское движение болельщиков в поддержку российских спортсменов.