Дегтярёв поприветствовал движение корейских болельщиков в поддержку российских олимпийцев

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв прокомментировал решение правящей Демократической партии Южной Кореи учредить движение болельщиков, которые будут поддерживать Россию на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Мы приветствуем поддержку российских спортсменов со стороны хозяев Олимпийских игр — 2018. Выражение солидарности с Россией свидетельствует о понимании мировой общественностью факта применения дискриминационных мер к нашим атлетам», — приводит слова Дегтярёва «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что дружественный акт со стороны Южной Кореи послужит дальнейшему укреплению отношений между странами.

Ранее Журова назвала актом человечности корейское движение болельщиков в поддержку российских спортсменов.

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