Cборные Казахстана и Финляндии вышли в полуфинал ЧМ по хоккею с мячом
Сборные Казахстана и Финляндии пробились в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в Хабаровске.
Казахстан одержал победу над Норвегией со счётом 6:1. На следующем этапе турнира команде будет противостоять победитель пары Швеция — Венгрия.
В параллельной встрече Финляндия разгромила команду США (13:4) и может встретиться с Россией в полуфинале, если хозяева выйдут в этот раунд.
Ранее стал известен соперник сборной России в четвертьфинале ЧМ по хоккею с мячом.
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