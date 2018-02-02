Cборные Казахстана и Финляндии вышли в полуфинал ЧМ по хоккею с мячом

Сборные Казахстана и Финляндии пробились в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в Хабаровске.

Казахстан одержал победу над Норвегией со счётом 6:1. На следующем этапе турнира команде будет противостоять победитель пары Швеция — Венгрия.

В параллельной встрече Финляндия разгромила команду США (13:4) и может встретиться с Россией в полуфинале, если хозяева выйдут в этот раунд.

Ранее стал известен соперник сборной России в четвертьфинале ЧМ по хоккею с мячом.