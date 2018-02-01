Стал известен соперник сборной России по четвертьфиналу ЧМ по хоккею с мячом

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Определился соперник сборной России по четвертьфиналу чемпионата мира по хоккею с мячом в Хабаровске.

Сборная Германии после победы в матче с командой Венгрии заняла третье место в группе B и стала соперником российской сборной в 1/4 финала ЧМ. Победитель пары Россия — Германия встретится в полуфинале с победителем матча Финляндия — США.

В других четвертьфинальных матча встретятся Норвегия с Казахстаном и Швеция с Венгрией.

Матчи состоятся 2 февраля.

Ранее сборная России по хоккею с мячом проиграла Швеции на ЧМ в Хабаровске.

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