«Барселона» обыграла «Валенсию» в первом полуфинале Кубка Испании

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Каталонская «Барселона» на своём домашнем стадионе «Камп Ноу» одержала победу над «Валенсией» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу каталонцам принёс гол Луиса Суареса на 70-й минуте. Уругваец на дальней штанге головой замкнул подачу Лионеля Месси. 

Ответная игра состоится на в Валенсии на стадионе «Месталья» 8 февраля.

Ранее сообщалось, что «Севилья» сыграла вничью с «Леганесом» в полуфинале Кубка Испании по футболу.

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