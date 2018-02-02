«Барселона» обыграла «Валенсию» в первом полуфинале Кубка Испании

Каталонская «Барселона» на своём домашнем стадионе «Камп Ноу» одержала победу над «Валенсией» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Победу каталонцам принёс гол Луиса Суареса на 70-й минуте. Уругваец на дальней штанге головой замкнул подачу Лионеля Месси. Ответная игра состоится на в Валенсии на стадионе «Месталья» 8 февраля. Ранее сообщалось, что «Севилья» сыграла вничью с «Леганесом» в полуфинале Кубка Испании по футболу.