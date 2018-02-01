«Арсенал» продлил контракт с Озилом

Лондонский «Арсенал» объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Германии Месутом Озилом.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Подробности нового контракта не разглашаются, отмечено лишь, что он является долгосрочным.

29-летний полузащитник выступает за «Арсенал» с 2013 года. Он принял участие в 182 мачтах, записав в свой актив 36 голов и 61 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» объявил о переходе Пьер-Эмерика Обамеянга.