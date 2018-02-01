Зеппельт о решении СAS: это объявление о крахе всей системы борьбы с допингом

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Немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что разочарован решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) отменить аннулирование результатов на Играх-2014 в Сочи и пожизненные дисквалификации 28 российских спортсменов.

«Это объявление о крахе всей системы борьбы с допингом. Больше и сказать нечего. CAS сегодня и не оспаривал существования государственной допинг-системы в России. Это фатальный сигнал всему миру о том, что может существовать такая система, как в России или ГДР 30 лет назад. Эта огромная система может сделать все, что она хочет. В конце концов кто-то будет отстранён, но большинство атлетов будут допущены и их будут приветствовать», — приводит слова Зеппельта «Спорт-Экспресс» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.

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