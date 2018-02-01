Исполком ПКР утвердил список спортсменов для участия в Паралимпиаде 2018 года

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Исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) утвердил список из 33 спортсменов для участия в зимних Паралимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.
Исполком ПКР утвердил список спортсменов для участия в Паралимпиаде 2018 года
  • © Кадр: видео RT

Об этом на пресс-конференции сообщил глава ПКР Владимир Лукин.

Отмечается, что общая численность российской делегации составит 79 человек. 

Глава ПКР также объявил, что шефом миссии российской делегации на Паралимпиаде-2018 станет специалист спортивно-методического отдела ПКР Андрей Манзуров.

29 января МПК объявил, что российские спортсмены смогут участвовать в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что немецкие лыжники могут бойкотировать эстафету на Паралимпиаде-2018, если россиян допустят к гонке.

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