Исполком ПКР утвердил список спортсменов для участия в Паралимпиаде 2018 года

Исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) утвердил список из 33 спортсменов для участия в зимних Паралимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава ПКР Владимир Лукин.

Отмечается, что общая численность российской делегации составит 79 человек.

Глава ПКР также объявил, что шефом миссии российской делегации на Паралимпиаде-2018 станет специалист спортивно-методического отдела ПКР Андрей Манзуров.

29 января МПК объявил, что российские спортсмены смогут участвовать в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что немецкие лыжники могут бойкотировать эстафету на Паралимпиаде-2018, если россиян допустят к гонке.