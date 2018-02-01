Теннисистка Веснина: те, кого оправдали, должны верить, что поедут на ОИ-2018

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Российская теннисистка Елена Веснина высказала мнение о решении Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) отменить аннулирование результатов на Играх-2014 в Сочи и пожизненные дисквалификации 28 российских спортсменов.
Теннисистка Веснина: те, кого оправдали, должны верить, что поедут на ОИ-2018
  • Елена Веснина
  • Reuters

«Это, конечно, хорошая новость, что 28 человек оправдали. Однако в то же время вся эта ситуация выглядит грустной. Вся та ситуация, в которую попали спортсмены, которых незаслуженно опорочили, сведя на нет всю ту работу, которую они с малых лет вели, зачеркнув всё то, чем они жили. Ребят просто-напросто смешали с грязью на ровном месте. Теперь их оправдали. Можно сказать, что справедливость восторжествовала. Оправдали чистых спортсменов, которые ни в чём не виноваты», — приводит слова Весниной пресс-служба турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

Она отметила, что всем российским олимпийцам не стоит опускать руки.

«Те, кого оправдали, должны верить, что поедут в Пхёнчхан. Это все очень было неприятно, но жизнь на этом не заканчивается. Раз сложилась такая ситуация, ребята, знайте: вы ни в чём не виноваты! Вас просто подставили. Это не повод опускать руки, потому что это спорт, который принёс вам радость в жизни, победы, которые вы навсегда запомните. Ваши победы никто у вас не отберёт», — добавила теннисистка.

Ранее сообщалось, что CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.

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