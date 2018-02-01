Генсек CAS: это решение не значит, что эти 28 спортсменов ни в чём не виноваты

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Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб заявил, что удовлетворение апелляций 28 российских спортсменов не означает, что они невиновны.

«Решение CAS не означает, что эти 28 спортсменов ни в чём не виноваты. Но в их случае из-за недостатка доказательств апелляции будут удовлетворены, санкции аннулированы, а индивидуальные результаты, показанные в Сочи-2014, восстановлены», — приводит слова Риба The New York Times.

1 февраля CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.

Ранее президент России Владимир Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с решением CAS по российским спортсменам.

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