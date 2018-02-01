Генсек CAS: это решение не значит, что эти 28 спортсменов ни в чём не виноваты

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб заявил, что удовлетворение апелляций 28 российских спортсменов не означает, что они невиновны.

«Решение CAS не означает, что эти 28 спортсменов ни в чём не виноваты. Но в их случае из-за недостатка доказательств апелляции будут удовлетворены, санкции аннулированы, а индивидуальные результаты, показанные в Сочи-2014, восстановлены», — приводит слова Риба The New York Times.

1 февраля CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.

Ранее президент России Владимир Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с решением CAS по российским спортсменам.