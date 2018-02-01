Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с решением CAS по российским спортсменам

Президент России Владимир Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

По его словам, важно относиться с уважением не только «к решению суда», которое, как отметил президент, не может не радовать и «подтверждает нашу позицию, что подавляющее большинство наших спортсменов являются чистыми спортсменами».

«Но нужно также с уважением относиться и к той стороне, с которой мы спорили. Поэтому я думаю, что не должно быть никакой с нашей стороны эйфории, нужно относиться к этому спокойно», — цитирует РИА Новости Путина.

Он также отметил необходимость с уважением относиться «к тем организациям, которые соответствующие решения принимали раньше, имея в виду, что, во-первых, мы рады за тех спортсменов, которых CAS поддержал, но не всех 100% оправдали».

«Нам самим ещё есть над чем работать, это совершенно точно, с точки зрения совершенствования антидопинговой нашей программы и политики. Мы будем настойчиво это делать вместе с WADA, вместе с МОК и другими международными организациями», — добавил Путин.

Ранее стало известно, что CAS удовлетворил апелляции об отстранении Международным олимпийским комитетом (МОК) 28 российских атлетов.