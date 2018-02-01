Зубков надеется, что чистых спортсменов допустят к Играм в Пхёнчхане

Президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков выразил удовлетворение решение Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS).

CAS снял пожизненную дисквалификацию на участие в Олимпиадах с четырёх бобслеистов Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло, Ольги Стульневой, Людмилы Удобкиной, пяти скелетонистов Александра Третьякова, Сергея Чудиновя, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой.

«Для начала мы должны получить мотивировочную часть от CAS, ведь до сих пор есть некоторая неопределённость, что одних оправдали, а других — нет. Но я очень рад, что сняли обвинения, хотя бы частично, с моих спортсменов. Скелетонистов полностью, бобслей частично. И я уверен, что мы продолжим двигаться в этом направлении. Будем действовать в рамках юридической плоскости», — сказал Зубков.

Он также сообщил, что ФБР отправила через Олимпийский комитет России (ОКР) заявку в Международный олимпийский комитет (МОК) на участие в Играх в Пхёнчхане.

«Федерация подала повторную заявку через ОКР. Национальный комитет переправил её в МОК для рассмотрения включения наших чистых спортсменов, который оправданы CAS. Надеемся, что решение в отношении ребят будет взвешенным и правильным и верим, что невиновных чистых спортсменов, которые всю жизнь готовились к этой Олимпиаде допустят до Игр», — добавил Зубков.

Ранее саночница Татьяна Иванова заявила, что готова поехать на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.