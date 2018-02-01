Зубков надеется, что чистых спортсменов допустят к Играм в Пхёнчхане

Короткая ссылка
Президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков выразил удовлетворение решение Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS).
Зубков надеется, что чистых спортсменов допустят к Играм в Пхёнчхане
  • Александр Зубков
  • © Агентство городских новостей «Москва»

CAS снял пожизненную дисквалификацию на участие в Олимпиадах с четырёх бобслеистов Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло, Ольги Стульневой, Людмилы Удобкиной, пяти скелетонистов Александра Третьякова, Сергея Чудиновя, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой.

«Для начала мы должны получить мотивировочную часть от CAS, ведь до сих пор есть некоторая неопределённость, что одних оправдали, а других — нет. Но я очень рад, что сняли обвинения, хотя бы частично, с моих спортсменов. Скелетонистов полностью, бобслей частично. И я уверен, что мы продолжим двигаться в этом направлении. Будем действовать в рамках юридической плоскости», — сказал Зубков.

Он также сообщил, что ФБР отправила через Олимпийский комитет России (ОКР) заявку в Международный олимпийский комитет (МОК) на участие в Играх в Пхёнчхане.

«Федерация подала повторную заявку через ОКР. Национальный комитет переправил её в МОК для рассмотрения включения наших чистых спортсменов, который оправданы CAS. Надеемся, что решение в отношении ребят будет взвешенным и правильным и верим, что невиновных чистых спортсменов, которые всю жизнь готовились к этой Олимпиаде допустят до Игр», — добавил Зубков.

Ранее саночница Татьяна Иванова заявила, что готова поехать на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru