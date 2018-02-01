Оправданная CAS саночница Иванова готова ехать на Олимпиаду в Пхёнчхане

Российская саночница Татьяна Иванова поделилась эмоциями относительно решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) отменить пожизненную дисквалификацию на участие в Олимпиадах.

«Справедливость есть! Она на нашей стороне! О снятии с меня пожизненной дисквалификации я узнала в столице зимних Игр — в Сочи, что особенно приятно! Спасибо моим родным, близким, друзьям, тренерам и всем болельщикам, всем тем, кто поддерживал меня на протяжении всей этой ситуации. Всех люблю!» — написала Иванова в своём Instagram.

Она также заявила, что готова поехать на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Сделан главный шаг — олимпийский запрет снят и результаты Сочи восстановлены, но впереди ещё один. Надеюсь, что совсем скоро я получу приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) и выступлю на своей третьей Олимпиаде!» — добавила Иванова.

Ранее российский лыжник Никита Крюков поделился эмоциями после объявления решения CAS.