Источник в МОК считает, что проще было бы дисквалифицировать всю сборную России

Короткая ссылка
Один из функционеров Международного олимпийского комитета (МОК) считает, что оправданные решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне российские спортсмены имеют мало шансов на получение приглашения на Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Источник в МОК считает, что проще было бы дисквалифицировать всю сборную России
  • Reuters

Он также заметил, что, возможно, было бы гораздо проще, если бы под дисквалификацию попала вся российская сборная, сообщает Around the Rings.

CAS оправдал 28 российских спортсменов, отменил аннулирование их результатов на Играх 2014 года в Сочи и снял пожизненную дисквалификацию на Олимпиады. Однако только МОК принимает решение, допускать или нет россиян на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что МОК оспорит решения CAS в Федеральном суде Швейцарии.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru