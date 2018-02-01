Источник в МОК считает, что проще было бы дисквалифицировать всю сборную России

Один из функционеров Международного олимпийского комитета (МОК) считает, что оправданные решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне российские спортсмены имеют мало шансов на получение приглашения на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

Он также заметил, что, возможно, было бы гораздо проще, если бы под дисквалификацию попала вся российская сборная, сообщает Around the Rings.

CAS оправдал 28 российских спортсменов, отменил аннулирование их результатов на Играх 2014 года в Сочи и снял пожизненную дисквалификацию на Олимпиады. Однако только МОК принимает решение, допускать или нет россиян на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что МОК оспорит решения CAS в Федеральном суде Швейцарии.