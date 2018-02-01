СМИ могут называть Россией команду OAR на Играх в Пхёнчхане

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Пресс-секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов сообщил, что представителям СМИ разрешили называть команду олимпийских атлетов из России (OAR) на Играх 2018 года в Пхёнчхане Россией.

«Никаких ограничений для СМИ во время Игр в плане употребления слова «Россия», написания «Россия» в командном зачёте, использования флага на веб-сайтах не существует», — сказал Выборнов.

Он также отметил, что экипировка представителей СМИ с российским флагом разрешена, однако запрещена форма с логотипом ОКР. 

Ранее Международный олимпийский комитет утвердил окончательный вариант формы, в которой сборная России по хоккею будет выступать на зимних ОИ-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

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