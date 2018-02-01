СМИ могут называть Россией команду OAR на Играх в Пхёнчхане
«Никаких ограничений для СМИ во время Игр в плане употребления слова «Россия», написания «Россия» в командном зачёте, использования флага на веб-сайтах не существует», — сказал Выборнов.
Он также отметил, что экипировка представителей СМИ с российским флагом разрешена, однако запрещена форма с логотипом ОКР.
Ранее Международный олимпийский комитет утвердил окончательный вариант формы, в которой сборная России по хоккею будет выступать на зимних ОИ-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.