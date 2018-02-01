Мутко заявил, что российская сторона попросит МОК допустить к Играм-2018 оправданных спортсменов

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Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что российская сторона обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой допустить к Играм в Пхёнчхане спортсменов, которых оправдал Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).
Мутко заявил, что российская сторона попросит МОК допустить к Играм-2018 оправданных спортсменов
  • Виталий Мутко
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look

«Те ребята, которые готовы и хотят участвовать в Олимпиаде, должны получить шанс. Наш комитет обратится в МОК с такой просьбой, чтобы этих ребят допустили к участию в Олимпийских играх. Тот же Александр Третьяков, Максим Вылегжанин, Татьяна Иванова — спортсмены топового уровня. Они оправданы. Почему бы теперь не пригласить их на Игры?» — приводит слова Мутко «Sport24».

Вице-премьер отметил, что решение останется за МОК.

«Решение будет за МОК, но такие шаги мы предпримем», — сказал Мутко.

Ранее стало известно, что оправданная CAS скелетонистка Ольга Потылицына не поедет на ОИ-2018. 

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