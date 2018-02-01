Оправданная CAS скелетонистка Потылицына не поедет на ОИ-2018

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Оправданная Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) скелетонистка Ольга Потылицына не поедет на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.
Оправданная CAS скелетонистка Потылицына не поедет на ОИ-2018
  • Ольга Потылицына
  • РИА Новости

«Мы потеряли одну квоту у девочек. Было три, сейчас две. Я не смогу поехать. Поедут только Елена Никитина и Мария Орлова, которых также оправдали», — приводит слова Потылицыной «360».

Спортсменка выразила надежду, что Международный олимпийский комитет примет положительное решение и пригласит российских скелетонисток на ОИ-2018. По мнению Потылицыной, у Никитиной есть все шансы на медаль.

Ранее она рассказала, за счёт чего, по её мнению, удалось добиться оправдания в CAS.

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