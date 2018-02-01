Оправданная CAS скелетонистка Потылицына не поедет на ОИ-2018
- Ольга Потылицына
- РИА Новости
«Мы потеряли одну квоту у девочек. Было три, сейчас две. Я не смогу поехать. Поедут только Елена Никитина и Мария Орлова, которых также оправдали», — приводит слова Потылицыной «360».
Спортсменка выразила надежду, что Международный олимпийский комитет примет положительное решение и пригласит российских скелетонисток на ОИ-2018. По мнению Потылицыной, у Никитиной есть все шансы на медаль.
Ранее она рассказала, за счёт чего, по её мнению, удалось добиться оправдания в CAS.