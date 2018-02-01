Сотомайор ответил на вопрос, сможет ли россиянин побить его мировой рекорд по прыжкам в высоту

Кубинец Хавьер Сотомайор выразил уверенность, что его мировой рекорд по прыжкам в высоту будет побит.

Сотомайор в 1993 году преодолел планку высотой 2 м 45 см.

«С того момента, как я установил мировой рекорд, прошло уже больше двух десятков лет, и я знаю, что в один из дней моё достижение будет побито», — цитирует Сотомайора ТАСС.

Кубинец также поделился мнением, сможет ли российский легкоатлет побить его рекорд.

«В советской и российской лёгкой атлетике всегда были очень сильные прыгуны в высоту, у вашей страны очень богатая история. Может ли россиянин побить мой мировой рекорд? Это сделает лучший, вне зависимости от того, какую страну он представляет», — сказал Сотомайор.

Ранее он заявил, что россиянин Данил Лысенко является главным фаворитом зимнего чемпионата мира по лёгкой атлетике.