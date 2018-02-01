Рекордсмен мира по прыжкам в высоту: Лысенко — главный фаворит зимнего ЧМ по лёгкой атлетике

Рекордсмен мира по прыжкам в высоту кубинец Хавьер Сотомайор оценил выступления россиянина Данила Лысенко.

«Я видел, как ваш Лысенко выступал на чемпионате мира в Лондоне, и знаю, какой потенциал у этого спортсмена. Данил — самый стабильный прыгун в высоту в мире, я слежу за всеми его выступлениями. Это главный претендент на победу в зимнем чемпионате мира в Бирмингеме. Лысенко практически нагнал катарца Мутаза Баршима и теперь будет конкурировать с ним на равных», — приводит слова Сотомайора ТАСС.

Зимний ЧМ по лёгкой атлетике пройдёт с 1 по 4 марта в Бирмингеме.

Ранее Данил Лысенко стал победителем международного турнира по прыжкам в высоту в чешском Тршинеце.