Легкоатлет Лысенко победил на турнире по прыжкам в высоту в Чехии

Россиянин Данил Лысенко стал победителем международного турнира по прыжкам в высоту в чешском Тршинеце.

Российский легкоатлет показал результат в 2,35 м, после чего предпринял три неудачные попытки покорить высоту 2,4 м.

Второе место на турнире занял поляк Сильвестер Беднарек. Троку призёров замкнул белорус Максим Недосеков.

Ранее сообщалось, что Лысенко выиграл турнир в чешском Густопече с лучшим результатом сезона в мире.