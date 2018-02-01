«Вашингтон» переиграл «Филадельфию» в матче НХЛ, Кузнецов и Проворов набрали по одному очку
Встреча завершилась со счётом 5:3.
У «Филадельфии» голы на счету Нолана Патрика, Трэвиса Конечны и Якуба Ворачека. Россиянин Иван Проворов выполнил голевую передачу.
В составе «Вашингтона» дублем отметился Чандлер Стивенсон, также по одному разу отличились Андре Бураковски, Ти Джей Оши и Деванте Смит-Пелли. Россиянин Евгений Кузнецов отдал результативную передачу.
Ранее российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был признан третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ.