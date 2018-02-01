«Вашингтон» переиграл «Филадельфию» в матче НХЛ, Кузнецов и Проворов набрали по одному очку

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» добился волевой победы над клубом «Филадельфия Флайерз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:3. 

У «Филадельфии» голы на счету Нолана Патрика, Трэвиса Конечны и Якуба Ворачека. Россиянин Иван Проворов выполнил голевую передачу.

В составе «Вашингтона» дублем отметился Чандлер Стивенсон, также по одному разу отличились Андре Бураковски, Ти Джей Оши и Деванте Смит-Пелли. Россиянин Евгений Кузнецов отдал результативную передачу.

Ранее российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был признан третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru