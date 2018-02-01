Российский голкипер «Брюгге» Габулов пропустил четыре мяча в матче Кубка Бельгии со «Стандардом»

В первом полуфинальном матче Кубка Бельгии по футболу «Брюгге» на выезде уступил «Стандарду» со счётом 1:4.

Российский голкипер гостей Владимир Габулов вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут, пропустив четыре мяча. Автором трёх из них стал нападающий «Стандарда» Рено Эмон, оформивший хет-трик.

Ответный поединок команд состоится 8 февраля. Победитель по сумме двух встреч выйдет в финал турнира, где встретится либо с «Кортрейком», либо с «Генком».

Ранее сообщалось, что Габулов отразил пенальти в матче 24-го тура чемпионата Бельгии с «Гентом».