«Брюгге» проиграл «Генту» в матче чемпионата Бельгии по футболу, Габулов отразил пенальти

«Брюгге» в гостях уступил «Генту» в матче 24-го тура чемпионата Бельгии.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Гента».

Российский голкипер «Брюгге» Владимир Габулов отыграл весь матч и отразил пенальти на 78-й минуте.

«Брюгге» после 24 туров занимает первое место в таблице, опережая ближайшего преследователя «Шарлеруа» на 11 очков.

Ранее наставник «Брюгге» Иван Леко дал оценку игре Габулова в дебютном футбольном матче за команду.