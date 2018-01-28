«Брюгге» проиграл «Генту» в матче чемпионата Бельгии по футболу, Габулов отразил пенальти

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«Брюгге» в гостях уступил «Генту» в матче 24-го тура чемпионата Бельгии.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Гента».

Российский голкипер «Брюгге» Владимир Габулов отыграл весь матч и отразил пенальти на 78-й минуте.

«Брюгге» после 24 туров занимает первое место в таблице, опережая ближайшего преследователя «Шарлеруа» на 11 очков.

Ранее наставник «Брюгге» Иван Леко дал оценку игре Габулова в дебютном футбольном матче за команду.

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