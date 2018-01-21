Наставник «Брюгге» дал оценку игре Габулова в дебютном футбольном матче за команду

Короткая ссылка
Главный тренер «Брюгге» Иван Леко оценил игру российского голкипера Владимира Габулова, который провёл свой первый матч за бельгийский клуб.

«Владимир был хорош. В эпизодах с пропущенными голами ему не стоит винить себя. Он был полностью в игре, а это очень важно для голкиперов», — цитирует Леко официальный сайт «Брюгге».

Встреча 22-го тура чемпионата Бельгии с «Антверпеном» завершилась со счётом 2:2. Габулов появился в составе своей команды с первых минут игры.

Ранее сообщалось, что Габулов попал в список Российского футбольного союза (РФС) из 11 игроков, чьи допинг-пробы заинтересовали Международную федерацию футбола (ФИФА).

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru