Наставник «Брюгге» дал оценку игре Габулова в дебютном футбольном матче за команду

Главный тренер «Брюгге» Иван Леко оценил игру российского голкипера Владимира Габулова, который провёл свой первый матч за бельгийский клуб.

«Владимир был хорош. В эпизодах с пропущенными голами ему не стоит винить себя. Он был полностью в игре, а это очень важно для голкиперов», — цитирует Леко официальный сайт «Брюгге».

Встреча 22-го тура чемпионата Бельгии с «Антверпеном» завершилась со счётом 2:2. Габулов появился в составе своей команды с первых минут игры.

Ранее сообщалось, что Габулов попал в список Российского футбольного союза (РФС) из 11 игроков, чьи допинг-пробы заинтересовали Международную федерацию футбола (ФИФА).