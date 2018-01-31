«Тоттенхэм» приобрёл бразильского полузащитника Моуру у ПСЖ

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» осуществил трансфер бразильского полузащитника Лукаса Моуры, ранее выступавшего за французский «Пари Сен-Жермен».

Об этом сообщает официальный сайт лондонского коллектива.

Контракт Моуры с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2023 года. По неофициальной информации, сумма сделки составила примерно £25 млн.

Бразилец выступал за ПСЖ с января 2013 года, завоевав с парижанами в общей сложности 16 трофеев — в частности, он четыре раза становился чемпионом Франции.

Ранее сообщалось, что защитник ПСЖ Маркиньос расплакался, когда журналисты задали ему вопрос об уходе Моуры из ПСЖ.