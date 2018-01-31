Квитова попросила прощения у российских болельщиков за победу над Весниной
Чешская теннисистка Петра Квитова переиграла россиянку Елену Веснину в первом круге турнира в Санкт-Петербурге.
Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0.
«Понимала, что должна играть агрессивно, и рада, что смогла победить. Прошу прощения у российских болельщиков за то, что обыграла Елену здесь, в России», — приводит слова Квитовой «Чемпионат».
Чешка отметила, что прошла долгий путь возвращения и каждый день старается получать удовольствие от тенниса.
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