Квитова попросила прощения у российских болельщиков за победу над Весниной

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Чешская теннисистка Петра Квитова переиграла россиянку Елену Веснину в первом круге турнира в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0.

«Понимала, что должна играть агрессивно, и рада, что смогла победить. Прошу прощения у российских болельщиков за то, что обыграла Елену здесь, в России», — приводит слова Квитовой «Чемпионат».

Чешка отметила, что прошла долгий путь возвращения и каждый день старается получать удовольствие от тенниса.

Ранее сообщалось, что Возняцки возглавила мировой рейтинг теннисисток WTA. 

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