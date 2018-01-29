Возняцки возглавила мировой рейтинг теннисисток WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) 29 января опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, лидирует датчанка Каролина Возняцки, вернувшаяся на первое место спустя ровно шесть лет. Румынка Симона Халеп опустилась на вторую строчку. Украинка Элина Свитолина поднялась на третье место.

Лучшей из россиянок осталась Светлана Кузнецова, опустившаяся с 14-й на 17-ю позицию.

Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина заняли 21—23-е места соответственно.

Екатерина Макарова опустилась на 35-ю, а Мария Шарапова поднялась на 41-ю позицию.

Наталья Вихлянцева потеряла 13 строчек, расположившись на 76-м месте в рейтинге.

Екатерина Александрова поднялась с 92-й на 84-ю позицию.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль сохранил первую строчку в мировом рейтинге ATP.