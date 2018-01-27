Возняцки благодаря победе на AO вернётся на первую строчку рейтинга WTA спустя ровно шесть лет

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Датчанка Каролина Возняцки благодаря победе в Открытом чемпионате Австралии по теннису впервые за шесть лет вернётся на первую строчку мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

После публикации новой версии рейтинга от 29 января на счету Возняцки будет 7956 очков и она опередит румынку Симону Халеп, возглавлявшую список лучших теннисисток планеты с 9 октября 2017 года.

27-летняя датчанка в третий раз станет первой ракеткой мира. Впервые она возглавляла рейтинг с 1 октября 2010-го по 13 февраля 2011 года. Во второй раз она удерживала звание лучшей теннисистки планеты на протяжении 49 недель — с 21 февраля 2011-го по 29 января 2012 года.

Ранее сообщалось, что Возняцки победила в женском турнире Australian Open.

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