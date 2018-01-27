Возняцки благодаря победе на AO вернётся на первую строчку рейтинга WTA спустя ровно шесть лет
После публикации новой версии рейтинга от 29 января на счету Возняцки будет 7956 очков и она опередит румынку Симону Халеп, возглавлявшую список лучших теннисисток планеты с 9 октября 2017 года.
27-летняя датчанка в третий раз станет первой ракеткой мира. Впервые она возглавляла рейтинг с 1 октября 2010-го по 13 февраля 2011 года. Во второй раз она удерживала звание лучшей теннисистки планеты на протяжении 49 недель — с 21 февраля 2011-го по 29 января 2012 года.
Ранее сообщалось, что Возняцки победила в женском турнире Australian Open.