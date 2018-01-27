Возняцки победила в женском турнире Australian Open

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Каролина Возняцки из Дании держала победу над представительницей Румынии Симоной Халеп в финале женского турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Матч завершился в трёх сетах со счётом 7:6, 3:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 53 минуты.

Таким образом, Возняцки возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее стали известны победители юниорского турнира Australian Open.

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