Стали известны победители юниорского турнира Australian Open

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Американец Себастьян Корда и представительница Тайваня Энь Шо Лян стали победителями мужского и женского турниров Открытого чемпионата Австралии среди юниоров.

Корда в финале обыграл соотечественника Энь Шо Чунь Синь Цзэна со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Себастьян является сыном известного теннисиста из Чехии Петра Корды, который выигрывал Australian Open в одиночном разряде 20 лет назад, в 1998 году.

Энь Шо в решающем поединке превзошла француженку Клару Бюрель — 6:3, 6:4.

Ранее сообщалось, что Федерер в рекордный, 30-й раз вышел в финал турнира Большого шлема.

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